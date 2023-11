SMTT de Aracaju realiza visita técnica em São Cristóvão (SE) para alinhar operação do transporte durante o Fasc 2023

Vistoria foi realizada na terça-feira, 28 de novembro, dias antes do início do evento; frota será ampliada para atender os visitantes

GUILHERME STRABELLI

Atendendo a pedido da Prefeitura de São Cristóvão, em Sergipe, o superintendente Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, Renato Telles, realizou uma visita técnica para alinhar a operação do transporte público para o 38º Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc 2023).

A visita foi realizada nesta terça-feira, 28 de novembro de 2023, dias antes do evento, que acontecerá entre os dias 1º e 3 de dezembro de 2023. O evento terá ampliação da frota do transporte, com veículos operando durante a madrugada.

“A SMTT de Aracaju está atendendo à solicitação da Prefeitura de São Cristóvão e, durante o Fasc, estará colocando em operação mais ônibus e com horários extras para facilitar o deslocamento de quem vai ao evento. A operação já está aprovada pela Prefeitura de São Cristóvão, após reunião, e hoje fomos à cidade para alinhar in loco como será a parada e o percurso dos ônibus dentro do município para que a operação transcorra bem”, afirmou o superintendente Renato Telles.

Durante o evento, os terminais de integração funcionarão até a meia-noite, retomando as atividades às 4. Nos dias do evento, veículos extras da linha 307 (São Cristóvão/Zona Oeste) estarão à disposição dos usuários às 0h, 2h e 4h, saindo da região do evento e passando pela rodovia João Bebe Água, seguindo pela lateral do Terminal do Campus até a lateral do Terminal Zona Oeste.

Ao longo do dia, também serão disponibilizadas viagens extras nas linhas 311 (Rita Cacete/Zona Oeste), 312 (Pedreira/Zona Oeste) e 713 (São Cristóvão/Mercado).

“O transporte coletivo está para servir a população e foi planejada uma operação que funcionará até na madrugada, para auxiliar no deslocamento de quem vai ao evento”, disse Emmanuel Wanderley, diretor-executivo de Operações da Viação Atalaia.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte