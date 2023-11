SetraBH anuncia aquisição de 413 ônibus 2023, dos 420 previstos em acordo com a PBH, para o transporte coletivo de Belo Horizonte

Todos os veículos são equipados com ar-condicionado, suspensão a ar e elevadores de acessibilidade

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte – SetraBH – anunciou nesta quarta-feira, que já adquiriu até o dia 29 de novembro, 413 ônibus ano 2023, dos 420 previstos em acordo com a PBH, para o transporte coletivo de Belo Horizonte”.

Todos os novos veículos são equipados com ar-condicionado, suspensão a ar e elevadores de acessibilidade para atender pessoas com deficiência (PcD). Eles também são mais eficientes, econômicos e emitem menos poluentes.

Segundo o presidente executivo do SetraBH, Raul Lycurgo Leite, a medida ressalta o compromisso dos consórcios em acelerar a renovação da frota proporcionando melhorias no atendimento trazendo mais conforto e segurança para a população que depende diariamente do transporte coletivo para seus deslocamentos pela cidade.

Os novos ônibus estão sendo distribuídos aos consórcios após passarem por vistoria e receberem autorização de tráfego da BHTrans/Sumob.

