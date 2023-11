Prefeitura de Porto Alegre (RS) inscreve projetos para renovação da frota e aquisição de ônibus elétricos no Novo PAC

Investimentos passam de R$ 1 bilhão

MICHELLE SOUZA

A prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, inscreveu no Programa de Aceleração do Crescimento, do governo federal, projetos para renovação da frota e compra de ônibus elétrico.

O investimento passa de R$ 1 bilhão. O pedido é para compra de 20 ônibus leves, 340 pesados e 140 articulados, todos Euro 6, com menor emissão de poluentes. Além dos ônibus convencionais, foi enviado também um projeto para aquisição de 100 ônibus articulados, com tecnologia elétrica e infraestrutura de recarga.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, ressalta que desde o começo do Programa Mais Transporte, a secretaria trabalha na qualificação do sistema de ônibus com o incremento de viagens, melhoria da infraestrutura do transporte e também no investimento de novas tecnologias e renovação da frota.

Outro projeto inscrito pelo Novo PAC, com investimento de R$ 21 milhões, é o da construção de um Centro de Controle Operacional do Transporte Coletivo, para que a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) controle o funcionamento em tempo real das operações.

De acordo com a prefeitura de Porto Alegre, hoje, a frota que opera na Capital é de 1.173 ônibus, destes, 78% possuem ar-condicionado. Além disso, já foram adquiridos pelos consórcios que atendem o sistema de transporte cerca 170 ônibus, com a previsão de chegar a 233 até o final do ano. Os novos veículos estão sendo adquiridos com ar-condicionado, elevador de acessibilidade e sistema de menor emissão de poluentes.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte