Prefeitura de Macaé (RJ) proíbe estacionamento de veículos de turismo e fretamento em vias públicas

Portaria publicada nesta terça-feira, 28 de novembro, estabelece via em que veículos poderão estacionar sem autorização prévia

GUILHERME STRABELLI

A Prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro, vetou o estacionamento de vans, micro-ônibus e ônibus de turismo e fretamento em vias públicas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da cidade nesta terça-feira, 28 de novembro de 2023.

A restrição não se aplica à Avenida Lindaura Baptista Machado, local em que os veículos poderão se manter estacionados “independentemente de autorização”, segundo a prefeitura.

De acordo com a gestão municipal, o estacionamento em local diverso dependerá de autorização da Diretoria de Transportes, que deverá ser obtida no Setor de Cadastro e Vistoria, localizado à Rodovia RJ 168, na altura do quilômetro quatro. O local funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

A desobediência das regras impostas irá configurar infração administrativa, sujeitando o infrator à multa de 180 URMs, equivalente a R$ 779,92.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte