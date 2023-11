Marcopolo conquista prêmio Maiores & Melhores do Transporte 2023

Fabricante se destacou como a melhor na categoria CARROCERIAS PARA ÔNIBUS com base em análise do balanço financeiro de 2022

A Marcopolo S.A. é uma das grandes vencedoras da 36ª edição de Maiores do Transporte & Melhores do Transporte 2023, concedido pelas revistas Transporte Moderno e Technibus, da editora OTM. A empresa conquistou a premiação como a melhor na categoria CARROCERIAS PARA ÔNIBUS com base em análise do balanço financeiro de 2022 e nos indicadores de desempenho avaliados.

A Marcopolo S.A. fechou 2022 com receita líquida consolidada de R$ 5,4 bilhões, valor 54,8% superior ao exercício de 2021, com 67,1% obtido por meio das vendas de carrocerias e 25,3% com a comercialização de Volare.

O bom desempenho é reflexo da ampliação da produção consolidada, que foi de 14.725 unidades, aumento de 31,1% em relação ao ano de 2021, sendo 86,6% unidades produzidas no Brasil e 13,4% no exterior.

“Os números de 2022 são resultado do plano de transformação cultural e estrutural que promovemos nos últimos dois anos. Otimizamos nossos investimentos, reestruturamos nossas operações e apresentamos ao mercado importantes lançamentos, como a Geração 8 de veículos rodoviários e o Attivi integral Marcopolo, um ônibus 100% elétrico com chassi e carroceria da marca, exemplo de ação para colaborar com a descarbonização no transporte de passageiros”, avalia André Armaganijan, CEO da Marcopolo.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte