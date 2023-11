Klabin e Águia Branca se juntam para aumenrar a segurança nas estradas do Paraná

Espaços estratégicamente montados nas rodovias visan reduzir o risco de sonolência e fadiga ao volante

ARTHUR FERRARI

A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens e soluções sustentáveis em embalagens de papel do Brasil, e a Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, lançaram em outubro um programa voltado para a segurança de condutores e prevenção de acidentes.

A iniciativa, direcionada exclusivamente aos motoristas de caminhão da operação florestal da Klabin, dispõe de salas especiais itinerantes, montadas em contêiner e ônibus em pontos estratégicos nas rodovias do Paraná, totalmente adaptadas para que os condutores realizem exercícios leves, em ambiente de luz controlada, e recebam alimentação balanceada, com o objetivo de reduzir o risco de sonolência e fadiga ao volante.

As dependências contam com atividade física monitorada, alongamento, lanches e iluminação especial. O misto de lâmpada com tons frios e azul e com comprimentos de onda adequados colaboram para diminuir a melatonina, hormônio que estimula o sono, mantendo o caminhoneiro em estado de alerta.

Todos os motoristas de caminhões do transporte florestal da Klabin que passarem pelos trechos onde os espaços estão instalados (na região de Telêmaco Borba, Ventania e Ponta Grossa) devem parar para realizar o intervalo durante a viagem. Nestes espaços, os colaboradores também passam por testes de reação, medem a pressão arterial e a temperatura, além de receber orientações sobre a importância de exercer uma condução segura.

“Para a Klabin, a segurança e o bem-estar dos seus colaboradores são valores inegociáveis. Por conta disso, a Companhia está lançando esse programa, a fim de ser mais uma iniciativa que contribua para que o motorista faça uma viagem segura e retorne com tranquilidade para sua casa”, afirma Darlon Orlamunder, diretor de Operação Florestal da Klabin.

Medicina do Sono

Uma equipe de especialistas, liderada pelo médico referência em medicina do sono, Sérgio Barros, desenvolveu um protocolo com base no Projeto Medicina do Sono, da Viação Águia Branca, personalizado às necessidades específicas da Klabin.

“Proporcionar ferramentas para que os colaboradores atuem de forma segura é uma preocupação que toda empresa responsável deve ter. É por isso que criamos um projeto pensado para que os motoristas se mantenham alertas física e mentalmente, aumentando, assim, o cuidado com a saúde e a segurança operacional dos condutores”, explica Barros.

A Klabin contratou o Programa Medicina do Sono da Viação Águia Branca para complementar uma série de ações que têm sido feitas há anos na Companhia. Em sua frota, a Companhia tem caminhões com itens avançados de tecnologia, que complementam treinamentos e programas de conscientização aos seus condutores. “O sensor de fadiga, que percebe se o colaborador piscou de maneira mais prolongada ou bocejou mais vezes que o normal, por exemplo, e o programa eletrônico de estabilidade colaboram para manter a atenção dos nossos motoristas. Tudo isso é pensado para o bem-estar e a segurança não só dos nossos colaboradores e prestadores de serviços, mas também para a comunidade onde atuamos”, completa Darlon Orlamunder.

Programas de prevenção como o Medicina do Sono e ações de conscientização ampliam a segurança nas estradas. Com essa atitude, a Klabin espera incentivar outras empresas a contribuírem com a segurança nas rodovias.

O Programa Medicina do Sono, que faz parte da operação da Viação Águia Branca há 23 anos e impacta 100% dos motoristas que atuam na Viação, teve sua relevância reconhecida e venceu o prêmio Boas Práticas em Transporte Terrestre, da Agência Nacional de Transporte de Passageiros (ANTP), em 2014.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte