Chuva provoca pontos de alagamentos em São Paulo na tarde desta quarta-feira (29), segundo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas

Subprefeitura de Sapopemba, na Zona Leste, está sob estado de alerta

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas registrou cinco pontos de alagamentos em São Paulo (SP).

O órgão reportou que dos cinco pontos, quatro são intransitáveis no momento.

Além disso, o município de São Bernardo Campo, no Grande ABC, encontra-se em estado de alerta, assim como a região de Sapopemba, na Zona Leste da capital paulista.

Em Sapopemba, o alerta se dá após o transbordamento de um córrego.

Mais cedo, o Diário do Transporte informou que a chuva afetou a operação do Corredor ABD, de ônibus e trólebus, em Santo André, e que as linhas contam com maiores intervalos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte