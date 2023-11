Belo Horizonte (MG) anuncia 33 novos ônibus e frota chega a 413 veículos

Projeto de lei prevê entrega de 420 novas unidades até o fim de 2023

GUILHERME STRABELLI

A Prefeitura de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, anunciou a emissão e autorização de tráfego (AT) para adicionar 33 ônibus na frota do transporte coletivo municipal. Com isso, chegará a 413 o número de veículos novos com ar-condicionado, suspensão a ar e acessibilidade adicionados à frota.

A renovação da frota está prevista na Lei 11.458/23, que estabeleceu prazo até dezembro para que as empresas comprassem 420 unidades novas. Deste total, 380 já foram cadastrados na Superintendência de Mobilidade do Município (SUMOB) e circulam na capital mineira.

Os novos veículos estão recebendo plotagens especiais na traseira, com a numeração referente à quantidade de veículos entregues na renovação. A expectativa é de que, até o fim do ano, o sistema ganhe 2.170 viagens em relação a 2022. Com isso, a prefeitura espera reduzir a superlotação nos horários de pico.

A lei foi sancionada pelo prefeito Fuad Noman em julho deste ano, trazendo uma série de mudanças, como a modernização e a criação do mecanismo de remuneração complementar.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte