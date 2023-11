ACCIONA contrata profissionais mulheres para obras da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo

Empresa informa que não é necessário ter experiência na área de construção civil; capacitação está inclusa na contratação

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A ACCIONA, empresa internacional presente no segmento de soluções de infraestrutura sustentáveis, está contratando profissionais para as obras da Linha 6-Laranja de metrô em São Paulo.

A busca promovida pela companhia é focada exclusivamente ao público feminino com e sem experiência, e inclui a capacitação e desenvolvimento de mulheres no setor de construção civil em obras dessa magnitude.

As profissionais que tiverem interesse em participar do processo seletivo, é necessário ser maior de 18 anos e comparecer, presencialmente, no Centro Administrativo Félix Guilhem (Rua Félix Guilhem, 432 – Lapa de Baixo), portando documento de identidade, currículo e carteira profissional (caso tenham).

A empresa ressalta que não é necessário ter experiência na área de construção civil.

