SuperVia oferecerá trens extras após ‘Desafio dos MCs contra a Fome’ nesta terça (28)

Evento acontecerá no estádio do Engenhão e vai arrecadar alimentos não perecíveis

GUILHERME STRABELLI

A SuperVia, concessionária responsável pela operação dos trens urbanos no Rio de Janeiro, irá oferecer trens extras para o público que for assistir ao “Desafio dos MCs contra a Fome”. O evento acontecerá no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, nesta terça-feira, 28 de novembro de 2023.

O público que comparecer ao evento contará com trens extras, sendo uma viagem a mais para Japeri, uma para Santa Cruz e outra no sentido Central do Brasil. Os trens irão partir da estação Olímpica do Engenho de Dentro.

No evento, os MCs Poze do Rodo e Daniel montarão seus times para uma batalha. O evento deve reunir fãs de rap e visa arrecadação de alimentos não perecíveis que serão entregues à Central Única das Favelas (CUFA).

Esquema para jogo no Maracanã

Na quarta-feira, 29 de novembro, a SuperVia também irá ofertar trens extras após o jogo entre Flamengo e Atlético-MG, válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá às 19h30 no Estádio do Maracanã.

Para os torcedores, serão oferecidos trens extras para Santa Cruz, Japeri e Saracuruna, todos partindo da estação Maracanã.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte