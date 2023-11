Linhas 12-Safira e 13-Jade da CPTM iniciam a terça (28) de greve nos trilhos de São Paulo operando normalmente; serviços 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô e 7-Rubi e 11-Coral funcionam de forma parcial

Justiça determinou funcionamento mínimo para todos os serviços entre Metrô e trens urbanos; multas para sindicatos chegam a R$ 700 mil em caso de descumprimento da medida

ARTHUR FERRARI

O transporte sobre trilhos de São Paulo amanheceu fora de operação nesta terça-feira, 28 de novembro de 2023, quando se inicia a greve do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

As únicas linhas que operam normalmente, fora as privatizadas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô e 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens, que não aderem às paralisações promovidas pelos sindicatos, são as linhas 12-Safira e 13-Jade da CPTM. Ambos os serviços da estatal funcionam desde às 4h40, quando começou a operação comercial.

As linhas 7-Rubi e 11-Coral, também da CPTM, operam de forma parcial, com maiores intervalos de parada entre as estações Luz e Guaianazes, na linha 11, e entre Luz e Caieiras na 7.

Já o Metrô também tem linhas operado parcialmente. Os trens circulam na linha 1-Azul entre Tiradentes e Ana Rosa, enquanto a linha 2 verde funciona entre Alto do Ipiranga e Clínicas e a linha 3-Vermelha entre Bresser/Mooca e Santa Cecília.

Como mostrou o Diário do Transporte, a Justiça do Trabalho determinou que todas as linhas de Metrô e da CPTM funcionem, respectivamente, com pelo menos 85% e 80% do contingente nos horários de pico da manhã e tarde, e com 65% e 60% fora dos períodos de maior movimento.

Continuamos acompanhando a paralisação e trazendo atualizações.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte