Governo do Rio de Janeiro realiza ações contra racismo no transporte público

Ações são fruto de parceria entre o governo do Estado, a SuperVia e o MetrôRio

O governo do Estado do Rio de Janeiro aderiu à campanha “Não de Passagem para o Racismo”, parceria com a SuperVia e o MetrôRio. O projeto visa combater a intolerância racial e terá ações no dia 29 de novembro de 2023 na SuperVia e no dia 29 de novembro no MetrôRio.

Na SuperVia, na área externa da Central do Brasil, serão oferecidos serviços sociais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, além da distribuição de materiais informativos sobre o tema. Também será ofertado acolhimento multidisciplinar, jurídico e psicossocial, além de direcionamento para canais de denúncia. Nos vagões, equipes distribuirão material informativo entre as 9h e as 12h.

Já no metrô, uma equipe da Superintendência de Promoção da Igualdade Racial promoverá uma capacitação para um grupo de lideranças comunitárias. A capacitação acontecerá na sede da MetrôRio, no Centro, entre as 14h e as 16h.

“Fortalecer políticas de enfrentamento ao racismo é nosso dever. Ambientes respeitosos e acolhedores têm que imperar em todos os lugares, inclusive nos meios de transporte. As iniciativas antirracistas que temos tomado é pelas causas sociais fundamentais para a igualdade social da população fluminense”, afirmou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Serviço

SuperVia

Data: 29/11/2023

Hora: 9h às 12h

Parte externa da estação da Central do Brasil: Tendas com som e material informativo, barracas com comidas típicas, venda de adereços e roupas africanas, exposição de fotos com personagens negros, serviço de trancistas, corte de cabelo e manicure.

Nos vagões da SuperVia – das 10h às 12h: Distribuição de material informativo saindo da Central do Brasil.

MetrôRio

Data: 30/11/2023

Hora: 9h às 12h

Local: Sede do MetrôRio: Capacitação de lideranças comunitárias.

