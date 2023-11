Falha no sistema de energia afeta operação dos trens no ramal Saracuruna, na manhã desta terça-feira (28), no Rio de Janeiro

Segundo a SuperVia, as estações no trecho Penha Circular x Saracuruna estão fechadas

MICHELLE SOUZA

Os passageiros que precisam dos trens urbanos do Rio de Janeiro, enfrentam problemas na manhã desta terça-feira, 28 de novembro de 2023.

De acordo com a concessionária SuperVia, o ramal o ramal Saracuruna está sendo operado entre Central do Brasil à Penha, com intervalo de aproximadamente 60 minutos, por causa de uma ocorrência no sistema de energia.

As estações no trecho Penha Circular x Saracuruna, estão fechadas para embarque e desembarque.

Equipes da Supervia trabalham para regularizar o atendimento.

O intervalo foi normalizado no trecho Central x Gramacho, a concessionária informou que o furto de cabos da rede aérea impactou a operação dos trens no ramal.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte