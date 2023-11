Empresa de ônibus de Juiz de Fora (MG) já recebeu R$ 102 milhões em subsídio da Prefeitura

Recurso é acionado quando arrecadação com a tarifa é insuficiente para manter o equilíbrio econômico-financeiro

MICHELLE SOUZA

Com base no relatório mensal indicando a arrecadação, o custeio e os investimentos feitos pela concessionária, os valores repassados são definidos pelo Comitê Gestor do Sistema de Transporte Coletivo Urbano, segundo a legislação em vigor. Entre julho de 2021 e outubro de 2023, a Prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais já repassou à empresa que opera o sistema de transporte público coletivo municipal, R$ 102 milhões em subsídio.

Toda vez que os recursos de arrecadação com a tarifa são insuficientes para manter o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, o financiamento da Prefeitura é acionado. A subvenção foi implementada por meio da lei 14.209, de 15 de julho de 2021.

O primeiro ano do atual modelo de reequilíbrio do contrato, em 2021, foram feitos três aportes de recursos públicos na empresa que opera o sistema sob a rubrica “Subvenções Econômicas”. O primeiro repasse, de R$ 11,9 milhões, aconteceu no dia 17 de julho. Os outros dois, com valores de R$ 6,6 milhões e R$ 3 milhões, no dia 14 de dezembro.

Em 2022, foram feitos oito aportes. Os dois primeiros em abril nos valores de R$ 1,2 milhão e R$ 500 mil. Um mês depois, no dia 5 de maio, foi realizada transferência de R$ 10 milhões. Entre os dias 3 de agosto e 10 de outubro, foram feitos mais três repasses, R$ 6,3 milhões, R$ 3,4 milhões e R$ 1,7 milhão. No mês de novembro, a Prefeitura de Juiz de Fora repassou subsídio diretamente ao Consórcio Via JF no valor de R$ 8,7 milhões, com recursos do governo federal para compensação pela gratuidade no sistema para pessoas com idade acima de 65 anos. Novamente, em dezembro, foi aportada mais uma vez diretamente ao Consórcio Via JF a última subvenção do período no valor de R$ 4 milhões.

Depois de algumas semanas, durante uma conversa com jornalistas, a prefeita Margarida Salomão (PT) garantiu que ia manter a política de subsídios para o transporte público também em 2023, com a manutenção do preço da tarifa em R$ 3,75.

O primeiro aporte deste ano, para o Consórcio Via JF no valor de R$ 5,2 milhões, foi feito em janeiro. Um novo aporte de R$ 4 milhões foi feito em fevereiro. Quando os trabalhadores do transporte público paralisam atividades contra extinção da função de cobrador, em maio, foram registradas outras três transferências. As duas primeiras, nos valores de R$ 1 milhão e R$ 5 milhões. Uma semana depois, no dia 12, veio a terceira transferência no valor de R$ 7.229.962,74. No início de julho, a Prefeitura de Juiz de Fora fez novo aporte de R$ 6.893.701,66. Em agosto, o depósito no valor de R$ 7.034.644,58 foi realizado apenas no final do mês. As duas parcelas de subsídio, nos valores de R$ 5.173.517,89 e R$ 5.194.317,47, que totalizam o valor de R$ 102.101.718,80, foram depositadas no dia 31 de outubro.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte