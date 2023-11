Campinas (SP) divulga relatório anual de sinistros no trânsito

Documento detalha o perfil das vítimas e das causas dos ocorrências

PAULO REDA

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) apresentou o Relatório Anual de Sinistralidade no Trânsito 2022, documento que detalha o perfil das 151 vítimas do trânsito campineiro e traz um panorama dos sinistros (acidentes) ocorridos na cidade ano passado.. Também foram antecipados dados parciais de acidentes registrados entre janeiro e outubro de 2023, quando foram computados 128 mortes em vias urbanas e rodovias.

O anuário apresenta a evolução da mortalidade no trânsito de Campinas nos últimos 10 anos, com ênfase nos dados de 2022 e serve para apoiar a promoção de políticas públicas voltadas para a redução das mortes e lesões no trânsito. O documento contém análises detalhadas sobre o perfil das vítimas, locais críticos para acidentalidade e fatores de risco que motivaram os óbitos. Entre os dados apresentados no anuário pela primeira vez estão a qualificação dos veículos envolvidos nos sinistros, fatores de risco e ranking detalhado dos corredores que mais registraram acidentes.

Foram 1.522 mortos no trânsito nos últimos 10 anos e, em 2022, 151 pessoas perderam a vida em 143 sinistros (acidentes) no trânsito campineiro, sendo 76 (50,3%) óbitos em vias urbanas e 75 (49,7%) mortes em rodovias do perímetro urbano. O número representa uma morte no trânsito a cada dois dias. Já no período de janeiro a outubro de 2023, foram 128 vítimas fatais, sendo 61 mortes na malha urbana e 67 em rodovias.

A Emdec vem divulgando, mensalmente, dados preliminares sobre os sinistros fatais ocorridos em 2023. O boletim contendo números do mês de outubro foi antecipado durante o evento e aponta a queda de 6,6% nos óbitos registrados nas vias urbanas, no período de janeiro a outubro de 2023, comparado com o mesmo período de 2022. Foram 61 vidas perdidas, contra 65 no ano anterior.

Os dados de 2023 também mostram vidas salvas entre os motociclistas e pedestres na malha urbana. Entre janeiro e outubro, as mortes envolvendo motocicletas e garupas, principais alvo das campanhas de segurança viária, caíram 13%, no comparativo com 2022 – 28 contra 32. Já entre os pedestres, foram 8,3% menos mortes de janeiro a outubro – 22 óbitos neste ano, contra 24 em 2022.

Dos 35 motociclistas/garupas mortos em vias urbanas, 17 (48,6%) se chocaram contra obstáculos fixos, 10 (28,6%) colidiram contra automóveis, três (8,6%) tiveram queda acidental, dois (5,7%) colidiram contra ônibus, um (2,9%) colidiu contra outra motocicleta e um outro faleceu em decorrência de um atropelamento de pedestre. Entre os 28 pedestres mortos em vias urbanas, 16 (57,1%) foram atingidos por automóveis, cinco (17,9%) por motocicletas, quatro (14,3%) por ônibus e um (3,6%) por caminhão. Nos casos que restaram de cada grupo, não há informações.

O anuário detalha também os fatores de risco presentes em cada sinistro. Entre 65 sinistros fatais em vias urbanas, cujas vítimas faleceram em até 30 dias, foram analisados 62 casos (95,4%). Nesse recorte, os fatores de risco álcool e velocidade aparecem em 34 (54,8%) e 26 (41,9%) dos sinistros, respectivamente. Em 13 (21%) dos casos, o álcool e a velocidade estavam presentes ao mesmo tempo.

Também são apresentados os 50 pontos críticos, que mais registraram acidentes no período de 2018 a 2022, sendo que 60% estão localizados em três corredores urbanos: 18 (36%) na avenida John Boyd Dunlop (JBD); sete (14%) na avenida das Amoreiras e cinco (10%) na avenida Ruy Rodriguez. Estes corredores também concentram 17% dos óbitos: 37 (10,9%) na avenida John Boyd Dunlop, sendo oito em 2022; 12 (3,5%) na Amoreiras, sendo três em 2022; e 11 (3,2%) na Ruy Rodriguez, sendo dois em 2022.

Confira, abaixo, outros dados do anuário de acidentes fatais em 2022:

– 13,26 é a taxa de óbitos a cada 100 mil habitantes – o número é 23,3% menor ao início da série histórica (17,29 em 2013) e 7,5% maior ao registrado em 2021 (12,34).

– Aumento de 10,7% dos óbitos em relação à média dos últimos cinco anos.

– Um motociclista morto a cada cinco dias: 47% (71) do total de óbitos eram motociclistas ou garupas – aumento de 2,9% em relação a 2021.

– Um pedestre morto a cada sete dias: 31,8% (48) do total de óbitos eram pedestres – aumento de 17,1% em relação a 2021 (vias urbanas e rodovias).

– Vítimas fatais vias urbanas: 35 motociclistas, 28 pedestres, oito ocupantes demais veículos e cinco ciclistas.

– Vítimas fatais rodovias: 36 motociclistas, 20 pedestres, 17 ocupantes demais veículos e dois ciclistas.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte