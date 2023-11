Volkswagen Caminhões e Ônibus conquista maior lote de sua história e fornecerá 5,6 mil veículos para o Caminho da Escola

O Diário do Transporte revelou com exclusividade os lances e as empresas vencedoras da licitação

GUILHERME STRABELLI

A Volkswagen Caminhões e Ônibus conquistou seu maior lote desde a criação da iniciativa Caminho da Escola e irá fornecer 5,6 mil novos veículos. As unidades podem ser encomendadas e entregues até o fim de 2024.

“Para nós, como líderes no fornecimento de ônibus escolares, este é um negócio de grande relevância especialmente por nos permitir cumprir nosso propósito de oferecer soluções de transporte sustentável para todos”, diz Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

“É uma grande honra saber que estamos contribuindo para o acesso de estudantes brasileiros à educação, com uma frota que agora vai superar a marca de 30 mil unidades Volkswagen nesse importante programa”, continuou o CEO.

O programa Caminho da Escola foi criado em 2007 para ampliar e renovar a frota de veículos escolares. Atualmente, o programa é operado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Além de ampliar o acesso e garantir segurança para os estudantes, o programa visa mitigar a evasão escolar e estimular a “permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural das redes estaduais e municipais”.

Em outubro, o Diário do Transporte divulgou com exclusividade as empresas e os lances que foram dados para participar do programa. A licitação engloba o fornecimento de 16,3 mil veículos escolares. Apesar de a maior parte dos veículos do Caminho da Escola ser composta por ônibus, o programa também inclui compra de automóveis fora de estrada, bicicletas e até embarcações.

Relembre:

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte