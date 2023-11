VÍDEO: Ônibus é incendiado em Duque de Caxias (RJ) durante protesto neste domingo (26)

Fogo foi apagado pelo Corpo de Bombeiros às 14h05 e não houve vítimas

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

No último domingo, 26 de novembro de 2023, um ônibus da Viação Transporte Santo Antônio foi incendiado em Duque de Caxias (RJ).

O coletivo foi alvo durante um protesto a uma ação policial na região da Baixada Fluminense.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h10, e fogo foi apagado às 14h05; não houve vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º BPM patrulhavam pelo bairro Pantanal quando um homem armado atirou contra a equipe. Os dois lados trocaram tiros, até que as autoridades conseguiram prender o rapaz, que carregava também munições, drogas e um rádio transmissor.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte