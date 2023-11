Trens da SuperVia com destino à Santa Cruz não realizam parada na estação Benjamim do Monte na manhã desta segunda-feira (27)

Orientação é que passageiros façam transferência na estação Inhoaíba

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SuperVia, concessionária responsável pelo transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro, informou na manhã desta segunda-feira, 27 de novembro, que houve alterações na circulação dos trens.

As composições com destino à Santa Cruz, não estão realizando parada na estação Benjamim do Monte.

A companhia orienta os interessados nesta estação a realizarem transferência na estação Inhoaíba, para trens com destino a Central do Brasil.

ATUALIZAÇÃO: circulação foi normalizada por volta das 6h43.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte