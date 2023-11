Ônibus da LiraBus e caminhão se envolvem em acidente na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros na manhã desta segunda-feira (27)

Coletivo prestava serviço de fretamento para a Motorola e seguia sentido Jaguariúna

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta segunda-feira, 27 de novembro de 2023, por volta das 6h, um ônibus rodoviário colidiu com a traseira de um caminhão na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP 340), Km 122,8, na Pista Norte, em Campinas, segundo o 4º Batalhão de Polícia Rodoviária.

O coletivo da LiraBus fazia fretamento para empresa Motorola e transportava cerca de 35 passageiros, sendo que seis deles sofreram ferimentos leves, assim como o motorista.

Confira a nota emitida pelo 4º Batalhão de Polícia Rodoviária sobre o acidente:

“Um ônibus MBENZ/MPOLO, transitava no sentido Campinas/SP à Jaguariúna/SP quando, por motivos a serem esclarecidos, colidiu contra a traseira do reboque Randon, tracionado pelo VOLVO/ N12 Intercooler.

O ônibus pertence a viação LIRA LTDA e fazia fretamento para empresa Motorola, transportava aproximadamente 35 (trinta e cinco) passageiros. Destes, 06 (seis) sofreram ferimentos leves, além do condutor, que também sofreu ferimentos leves.

Permaneceu o ônibus imobilizado entre as faixas 02 e 03 e o condutor retido nas ferragens e o trânsito permaneceu fluindo pela faixa 01 de rolamento.

A Polícia Militar, através do Policiamento Rodoviário, labutam diuturnamente com o objetivo de preservar vidas, combater o crime, proteger as pessoas e fazer cumprir as leis e, nessa filosofia, os órgãos de imprensa são essenciais aliados, no sentido de divulgar as ações e proporcionar a conscientização acerca da importância de se adotar uma postura preventiva na condução de veículos, para permitir um ambiente viário mais seguro, pautado pelo respeito às leis e à vida, em busca de uma convivência mais harmoniosa e sem mortes decorrentes de condutas imprudentes e irresponsáveis.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte