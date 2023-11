Município de Quissamã (RJ) recebe ônibus do Hemocentro nesta terça-feira (28)

Doação de sangue acontece das 8h às 15h, no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 28 de novembro de 2023, a cidade de Quissamã (RJ) receberá o ônibus do Hemocentro. O coletivo receberá doadores de sangue no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro, das 8h às 15h.

Para doar, deve haver um intervalo mínimo de dois meses para homens e três para mulheres. Isso se dá pelos diferentes períodos de reposição dos estoques de ferro.

Interessados em participar da ação precisam ter entre 16 (com autorização dos pais ou responsável legal) e 60 anos, ou com até 69 anos, caso tenham doado antes dos 60; pesar mais de 50 quilos; estar de repouso e não ter praticado atividades físicas intensas pelo menos cinco horas antes; devidamente alimentado com refeições leves e sem gordura nas três horas anteriores; não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores; não ter fumado duas horas antes; e apresentar documento com foto.

Não podem doar sangue aqueles que tiveram diagnóstico de hepatite após os 10 anos de idade; usuários de drogas; grávidas ou mulheres que estejam amamentando; pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como Aids, Hepatite, Sífilis e Doenças de Chagas.

Aqueles que tenham feito tatuagem ou piercing só podem doar depois de um ano.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte