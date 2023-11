Linhas de ônibus da SPTrans estão sendo desviadas por causa de interferência viária no Ipiranga, sentido Centro, em São Paulo, desde a madrugada desta segunda-feira (27)

Alterações acontecem na Rua Lino Coutinho, Ipiranga

MICHELLE SOUZA

Por causa de um incêndio, em uma loja de colchões, na madrugada desta segunda-feira, 27 de novembro de 2023, cinco linhas de ônibus que passam pela Rua Lino Coutinho, nº 1.961, Ipiranga, no sentido centro de São Paulo, estão sendo desviadas.

Confira os desvios:

476A/10 Ipiranga – Term. Sto. Amaro

477A/10 Sacomã – Term. Pinheiros

477P/10 Ipiranga – Rio Pequeno

477U/10 Heliópolis – Metrô Vl. Mariana

574J/10 Metrô Conceição – Term. Vl. Carrão

Sentido centro: normal até a Rua Bom Pastor, Rua do Grito, Rua Agostinho Gomes, Rua Clemente Pereira, Rua Lino Coutinho, prosseguindo normal.

A CET informou que a Rua Lino Coutinho já está em processo de liberação.

O Diário do Transporte segue acompanhando e assim que as linhas de ônibus forem normalizadas, as informações serão atualizadas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte