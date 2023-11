Licitação para construção do Terminal BRT Santa Cruz, no Rio de Janeiro, será realizada no dia 27 de dezembro

Diligência do Tribunal de Contas do Município levou a alterações em anexos do Edital, com redução de R$ 4 milhões no valor total da obra; equipamento servirá ao Corredor Transoeste

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura do Rio de Janeiro publicou nesta segunda-feira, 27 de novembro de 2023, a nova data de abertura da licitação, na modalidade Concorrência Pública, das obras de construção do Terminal BRT Bairro Imperial de Santa Cruz.

De acordo com publicação no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira, 27 de novembro de 2023, a Secretaria de Infraestrutura informa que ocorreram alterações em Anexos do Edital, especificamente na planilha de quantitativos e custos unitários, e no cronograma físico-financeiro.

Devido às alterações, a data da concorrência foi remarcada para o dia 27 de dezembro de 2023 às 10:30h.

A concorrência, autorizada em outubro deste ano, estimava o valor da obra em R$ 84 milhões (R$ 84.281.986,61). Com as alterações propostas pelo TCM do Rio de Janeiro, o valor foi reduzido para R$ 80 milhões (R$ 80.098.242,51).

A concorrência contempla a requalificação da rua Álvaro Alberto e outras, no mesmo bairro.

O Terminal é um dentre cinco anunciados pelo prefeito Eduardo Paes que irão integrar a Nova Transoeste na Zona Oeste do Rio.

O projeto do novo Terminal Santa Cruz prevê a expansão da estação existente, criação de pistas exclusivas para o BRT e um bicicletário com 200 vagas também será construído no local.

Com área de mais de 13,2 mil metros quadrados, o novo terminal terá três pavimentos com espaço amplo e aproveitamento de iluminação e ventilação naturais. O novo equipamento terá capacidade para receber até 14 ônibus articulados do sistema BRT, dez ônibus convencionais e oito vans.

O projeto prevê 13 sanitários públicos, rampas de acessibilidade, bicicletário para o armazenamento de até 300 bicicletas, estacionamento para 105 veículos e 50 motos, além de pistas exclusivas para os ônibus BRT e melhorias no sistema viário das ruas Felipe Cardoso, Barão de Laguna e Dom Pedro I.

O Terminal BRT Santa Cruz, como apurou o Diário do Transporte, não será construído no mesmo local da atual estação do BRT, e sim na Rua Álvaro Alberto, que será requalificada. A mudança decorre de pedidos de moradores do centro do bairro de restaurar a antiga praça que existia antes do BRT ser implementado em cima dela, movendo o terminal para a localidade de um supermercado abandonado na rua Álvaro Alberto.

Com isso, o projeto original do Terminal de Santa Cruz na rua Felipe Cardoso não será base da licitação.

O objetivo dos novos terminais, de acordo com a prefeitura, é proporcionar mais conforto e segurança aos passageiros que viajam diariamente de BRT pela Zona Oeste. A iniciativa faz parte da reestruturação de todo o sistema, e os investimentos ultrapassam R$ 180 milhões.

Em março deste ano, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, já tinha iniciado as obras de outros quatro terminais: Mato Alto, Magarça, Pingo D’Água e Curral Falso.

O Diário do Transporte tem acompanhado o assunto.

