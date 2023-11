Inscrições para vagas de estágio da Supervia vão até quinta-feira (30)

Estão disponíveis 33 vagas para candidatos com ensino superior e com formação técnica

GUILHERME STRABELLI

A Supervia, responsável pela operação dos trens urbanos no Rio de Janeiro, está com processo seletivo para 33 vagas de estágio aberto. As inscrições vão até a quinta-feira, 30 de novembro de 2023 e podem ser feitas através da plataforma do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

O processo não estabelece limite de idade, permitindo que qualquer pessoa participe da seleção. As vagas são para nível superior e para pessoas com formação técnica.

No primeiro caso, estão disponíveis vagas para Estatística, Ciências Atuariais, Engenharias, Administração, Economia, Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Mecatrônica, Design, Marketing, Contabilidade, Matemática, Serviço Social, Letras e Ciências Sociais.

Já para o campo técnico, as oportunidades são para Mecânica, Elétrica ou Eletrônica e todas as suas derivações, e para quem é técnico em Segurança do Trabalho.

Os selecionados poderão atuar nos postos da Supervia localizados no Centro do Rio e no bairro de Deodoro.

Ao todo, a empresa opera os serviços de trem em 12 cidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro e São João de Meriti.

Para se candidatar, basta clicar aqui.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte