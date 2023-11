Avenida João Valério, em Manaus (AM) conta com novas linhas de ônibus a partir desta segunda (27)

Mudanças têm como objetivo aumentar a velocidade na operação dos coletivos que fazem percurso até o Terminal de Integração 1

MICHELLE SOUZA

A partir desta segunda-feira, 27 de novembro de 2023, novas linhas de ônibus vão atender a avenida João Valério em direção à Constantino Nery no sentido bairro para o Centro de Manaus, no Amazonas.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), as mudanças no itinerário acontecem para proporcionar velocidade na operação dos coletivos que realizam percurso ao Terminal de Integração 1 (T1) e centro da cidade.

As seguintes linhas serão afetadas com as mudanças:

123 (Santo Agostinho / Jacira Reis / T1 / Centro),

315 (Santa Etelvina / Samaúma / T1 / Centro),

443 (Nova Cidade / Conjunto Manoa / Avenida Djalma Batista / Centro).

