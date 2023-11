Ônibus e motocicleta se envolvem em acidente na Estrada do Campo Limpo (SP) na noite deste sábado (25)

Rapaz de 30 anos sofreu fratura na pelve e foi encaminhado ao Pronto Socorro Campo Limpo; coletivo atendia linha 8030/10 – Paraisópolis/Terminal Vila Sônia

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na noite do último sábado, 25 de novembro de 2023, por volta das 20h45, um ônibus e uma motocicleta se envolveram em um acidente em um cruzamento da Avenida Carlos Caldeira com a Estrada do Campo Limpo, altura do número 459, sentido centro, no Capão Redondo (SP).

O Corpo de Bombeiros informou que um homem de 30 anos sofreu uma fratura na pelve. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Campo Limpo.

O ônibus da empresa Transcap possui o prefixo 85.554 e atendia a linha 8030/10 – Paraisópolis/Terminal Vila Sônia.

Confira a nota emitida pela SPTrans sobre a colisão:

“A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, informa que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência deste sábado (25), às 20h45, na Carlos Caldeira x Estrada do Campo Limpo , sentido centro, envolvendo a moto e o ônibus de prefixo 85.554, da linha 8030/10 PARAISÓPOLIS / TERM. VL. SÔNIA, da Transcap.

Foi registrado um boletim de ocorrência.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem, ainda, campanhas permanentes de segurança.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte