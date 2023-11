Metrô de Recife (PE) apresenta falha em rede de energia e passageiros seguem pelos trilhos na manhã deste domingo (26)

Caso ocorreu próximo a estação Prazeres, que integra a Linha Sul do transporte metroviário

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã deste domingo, 26 de novembro de 2023, por volta das 9h, a rede de energia do Metrô de Recife (PE) apresentou falha e um dos trens foi esvaziado nas proximidades da estação Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, com os passageiros tendo de seguir pelos trilhos.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), uma equipe de manutenção foi ao local para verificar e reparar os danos nos cabos de energia.

A empresa ressaltou que a operação da Linha Centro não foi afetada e os serviços da Linha Sul tem previsão de conclusão ao fim deste domingo. Foi informado também que o Consórcio Grande Recife foi acionado para auxiliar no atendimento com reforços nas linhas de ônibus do município.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte