Manifestação na Avenida Paulista afeta trânsito e provoca desvios em 18 linhas de ônibus municipais neste domingo (26)

Público protesta contra morte de Cleriston Pereira da Cunha, apoiador do ex-presidente Bolsonaro que sofreu mal súbito no Complexo Penitenciário da Papuda

Neste domingo, 26 de novembro, a manifestação realizada por apoiadores de Jair Bolsonaro afeta o trânsito e a circulação de ônibus no entorno da Avenida Paulista, Zona Sul de São Paulo.

O ato foi convocado pelo pastor Silas Malafaia e parlamentares do ex-presidente. O público protesta contra a morte de Cleriston Pereira da Cunha, que foi preso após a invasão da Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 08 de janeiro. O rapaz sofreu um mal súbito no Complexo Penitenciário da Papuda.

De acordo com a SPTrans, um total de 18 linhas de ônibus efetuam desvio de seus itinerários em ambos os sentidos da via desde às 11h deste domingo (26).

175P/10 – METRÔ SANTANA – ANA ROSA

478P/10 – SACOMÃ – VL. ROMANA

508L/10 – TERM. PRINC. ISABEL – ACLIMAÇÃO

669A/10 – TERM. STO. AMARO – TERM. PRINC. ISABEL

715M/10 – JD. MARIA LUIZA – LGO. DA PÓLVORA

775P/10 – JD. GUARAÚ – METRÔ ANA ROSA

809V/10 – VL. GOMES – METRÔ – TRIANON – MASP

857P/10 – TERM. CAMPO LIMPO – PARAÍSO

857R/10 – TERM. CAMPO LIMPO – ACLIMAÇÃO

874C/10 – PQ. CONTINENTAL – METRÔ – TRIANON – MASP

874T/10 – IPIRANGA – LAPA

875A/10 – AEROPORTO – PERDIZES

875H/10 – TERM. LAPA – METRÔ VL. MARIANA

875P/10 – METRÔ BARRA FUNDA – METRÔ ANA ROSA

877T/10 – VL. ANASTÁCIO – METRÔ PARAÍSO

917H/10 – TERM. PIRITUBA – METRÔ VL. MARIANA

917M/10 – MORRO GRANDE – METRÔ ANA ROSA

975A/10 – VL. BRASILÂNDIA – METRÔ ANA ROSA

SENTIDO PARAÍSO:

Normal até a Avenida Paulista, Rua Peixoto Gomide, Alameda Santos, Avenida Brigadeiro Luís Antônio e Avenida Paulista, prosseguindo normal.

SENTIDO CONSOLAÇÃO:

Normal até a Avenida Paulista, Alameda Campinas, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos e Rua da Consolação, prosseguindo normal.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte