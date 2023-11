Manifestação na Avenida Paulista afeta trânsito e operação de ônibus na Zona Sul de São Paulo neste domingo (26)

Público protesta contra morte de Cleriston Pereira da Cunha, apoiador do ex-presidente Bolsonaro que sofreu mal súbito no Complexo Penitenciário da Papuda

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste domingo, 26 de novembro, a manifestação realizada por apoiadores de Jair Bolsonaro afeta o trânsito e a circulação de ônibus no entorno da Avenida Paulista, Zona Sul de São Paulo.

O ato foi convocado pelo pastor Silas Malafaia e parlamentares do ex-presidente. O público protesta contra a morte de Cleriston Pereira da Cunha, que foi preso após a invasão da Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 08 de janeiro. O rapaz sofreu um mal súbito no Complexo Penitenciário da Papuda.

O Diário do Transporte entrou em contato com a SPTrans para mais detalhes sobre a operação do transporte coletivo na região.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte