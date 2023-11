Belo Horizonte (MG) vai ganhar novos abrigos para embarque e desembarque de ônibus, a partir de novembro de 2024

Abrigos foram projetados por Oscar Niemeyer e vão ficar na Cidade Administrativa

MICHELLE SOUZA

Nesta semana, o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), dá início a construção de sete novos abrigos de embarque e desembarque de ônibus e dois caminhos cobertos na Cidade Administrativa de Minas Gerais.

Desenvolvidos por Oscar Niemeyer em 2010, os projetos dos abrigos e caminho seguem a mesma concepção arquitetônica das edificações da sede administrativa do Executivo mineiro.

Nesta segunda-feira (20) foi dada a ordem de serviço. A previsão é que construção dos abrigos e dos caminhos sejam finalizadas até novembro de 2024.

As obras foram escolhidas após uma pesquisa realizada pela Seplag junto aos servidores sobre quais seriam as intervenções prioritárias para o complexo predial. A Seplag e a Seinfra firmaram então um Termo em que a concepção e o orçamento são da Seplag e a contratação da empresa para execução da obra é de responsabilidade da Subsecretaria de Edificações da Seinfra.

A subsecretária da Intendência da Cidade Administrativa, da Seplag, Marilene Bretas, disse que o objetivo das obras é melhorar o conforto dos servidores e a qualidade de tráfego na Camg. “Mais de 6 mil pessoas transitam diariamente pela Cidade Administrativa e, atualmente, os abrigos de embarque e desembarque de ônibus são provisórios, com tendas locadas em estrutura metálica e cobertura em PVC, que custam ao Estado cerca de R$ 40 mil por ano”, ressaltou.

A engenheira e fiscal da obra, Fabiana Abreu, disse que os projetos já estavam prontos desde a inauguração da Cidade Administrativa, mas só agora foram tirados do papel. “Nesta quinta-feira (22), vamos começar fazendo os furos de sondagem nos abrigos, que servem para verificar a qualidade do solo que irá receber as fundações” destaca.

A artesã Elizabete Rosa Soares , conta que todo mês vai até à Cidade Administrativa para expor produtos na Feira de Economia Popular Solidária e usa os abrigos improvisados para aguardar os ônibus que a trazem e a levam para a sua casa. “Acho que a construção de novos pontos de ônibus vai melhorar muito a prestação de serviço. Quando tem chuva e, se ainda for de vento, eles não são suficientes. Além disso, nos horários de pico, dá muita fila e as pessoas ficam desconfortáveis”, disse.

De acordo com a previsão do projeto, serão construídos sete abrigos para embarque e desembarque de servidores e visitantes. O abrigo 1, que será construído no ponto do prédio Gerais, terá 562,50m², além do caminho coberto até o prédio. O abrigo 2 terá 55m de comprimento e 7,50m de largura com área total construída de 412,50m² e também terá o caminho coberto para ligar o local ao prédio Minas. Também serão construídos mais quatro outros abrigos que vão ficar localizados em frente ao prédio Alterosa e Tiradentes e outros três que serão edificados na av. Brasil, lateral do estacionamento descoberto, e terão cada um 80m².

O valor total do projeto é R$ 8,5 milhões e os recurso são provenientes do Acordo de Brumadinho.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte