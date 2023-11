VÍDEO: Ônibus da Gontijo e Gold Turismo se envolvem em acidente na Rodovia Fernão Dias neste sábado (25), deixando mortos e feridos

Colisão aconteceu no Km 834, próximo a São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas Gerais

ARTHUR FERRARI

Dois ônibus de trabsporte rodoviário de passageiros, um da Gontijo e outro da Gold Turismo, se envolveram em um acidente no início deste sábado, 25 de novembro de 2023, na Rodovia Fernão Dias, próximo ao município de São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas Gerais. (Fotos dos veículo no final)

A colisão, que acabou deixando dois mortos e três feridos, teria acontecido após o motorista de um dos ônibus se deparar com o outro completamente parado na pista, não tendo tempo de frear ou desviar, segundo a Arteris Fernão Dias, responsável pela gestão da rodovia.

Informações preliminares apontam que as duas pessoas mortas estavam no veículo que não conseguir parar e colidiu com o outro parado, onde estavam às três vítimas feridas. Um dos ônibus transportava 25 pessoas, enquanto o outro levava 47.

A rodovia tem interdição total do costamento e faixa da direita para atendimento do Corpo de Bombeiros.

Veja um vídeo:

Fotos:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte