Terminal Rodoviário de Forquilha é entregue no Ceará nesta sexta-feira (24)

Construção do local teve investimento superior a R$ 2 milhões

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na última sexta-feira, 24 de novembro, foi inaugurado no estado do Ceará o novo Terminal Rodoviário de Forquilha, projeto feito pelo Governo do Estado e a Prefeitura Municipal.

A expectativa é de que o terminal beneficie diretamente mais de 500 passageiros por dia.

O evento de inauguração contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, do prefeito de Forquilha, Edinardo Filho.

O local possui dez plataformas de estacionamento para ônibus, seis boxes para comércio, área coberta com assentos para passageiros, dois banheiros com vestiários – masculino e feminino (ambos com acessibilidade) –espaço exclusivo para mototaxistas e estacionamento para motos e carros (visitantes).

A construção do terminal teve um investimento de R$ 2.312.409,89, sendo R$ 2.196.788,40 do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), e R$ 115.621,49 de contrapartida da Prefeitura Municipal.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte