SPTrans realiza desvios em nove linhas no Itaim Paulista neste sábado (25)

Mudanças acontecerão entre as 14h e as 20h por causa de evento; veja itinerários afetados

GUILHERME STRABELLI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital paulista, irá alterar o itinerário de nove linhas neste sábado, 25 de novembro de 2023. Os desvios nas rotas serão realizados entre as 14h e as 20h.

De acordo com a empresa, os desvios serão feitos por causa de um evento que será realizado na Avenida Barão de Alagoas, na Praça Lions, entre a Avenida Marechal Tito e a Rua Paschoal de Miranda, no bairro do Itaim Paulista, na Zona Leste.

Acompanhe as alterações:

– 2031/10 Cid. Kemel II – Term. A E Carvalho

– 2076/10 Jd. das Oliveiras – Term. Penha

– 2678/10 Oliveirinha – Term. Pq. D. Pedro II

– 273N/10 Cid. Kemel II – Metrô Vl. Matilde

– 273X/10 Jd. das Oliveiras – Metrô Artur Alvim

– 2780/10 Jd. Camargo Novo – Metrô Itaquera

– 3001/10 Itaim Paulista – Term. São Miguel

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Av. Mal. Tito, Rua Ribeiro Escobar, Rua Manoel de Castilho, Rua Pascoal de Miranda, Av. Barão de Alagoas, prosseguindo normalmente.

– 2007/10 Cid. Kemel II – CPTM Itaim Paulista

– 3002/10 Jd. Mabel – São Miguel

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Av. Mal. Tito, Rua Ribeiro Escobar, Rua Manoel de Castilho, Rua Pascoal Miranda, Av. Barão de Alagoas, prosseguindo normalmente.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte