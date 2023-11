SPTrans altera itinerário de 30 linhas por causa de show de Taylor Swift neste sábado (25)

Apresentação da artista no Allianz Parque está marcada para as 19h30; mudanças começam às 8h

GUILHERME STRABELLI

A SPTrans (São Paulo Transportes), responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital paulista, irá alterar 30 linhas de ônibus neste sábado, 25 de novembro de 2023. O motivo das mudanças é o show da cantora americana Taylor Swift.

Esse será o segundo show da artista no Allianz Parque, localizado na Avenida Francisco Matarazzo, na Água Branca. A apresentação está prevista para as 19h30.

Segundo a SPTrans, as linhas serão alteradas a partir das 8h deste sábado. A Avenida Francisco Matarazzo poderá ser interditada por 30 minutos após o término de cada apresentação, a fim de garantir a dispersão do público na saída.

Além do show de hoje, a cantora se apresentará no domingo, 26 de novembro. Na sexta-feira, 24 de novembro, a SPTrans também alterou o itinerário das linhas por causa do show.

Acompanhe as alterações:

– 1896/10 Jaraguá – Pça. Ramos de Azevedo

– 8000/10 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

– 8000/1 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

– 8400/10 Term. Pirituba – Pça. Ramos de Azevedo

– 8549/10 Taipas – Pça. do Correio

– 8594/10 Cid. D’Abril – Pça. Ramos de Azevedo

– 8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

– 8686/10 Mangalot – Lgo. do Paissandu

– 8677/10 Jd. Líbano – Lgo. do Paissandu

– 938C/10 COHAB Taipas – Term. Princ. Isabel

– 978J/10 Voith – Term. Princesa Isabel

– N102/11 Term. Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até R. Clélia, Vd. Pompéia, Av. Pompéia, Av. Nicolas Bôer, Av. Mq. de São Vicente, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Pça. David Raw, Vd. Pacaembu, Av. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, R. Mario de Andrade. Av. Gal. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

– 129F/10 Conexão Petrônio Portela – Metrô Barra Funda

– 8055/51 Perus – Metrô Barra Funda

– 948A/10 Vl. Zatt – Metrô Barra Funda

Ida: normal até R. Clélia, Vd. Pompéia, Av. Pompéia, Av. Nicolas Bôer, Av. Mq. de São Vicente, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Pça. David Raw, Vd. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, Metrô Barra Funda.

Volta: sem alteração.

– 8545/10 Penteado – Metrô Barra Funda

Ida: normal até R. Clélia, Vd. Pompéia, Av. Pompéia, Av. Nicolas Bôer, Av. Mq. de São Vicente, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Pça. David Raw, Vd. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, Metrô Barra Funda.

Volta: normal até R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

– 938P/10 Jd. Tereza – Metrô Barra Funda

– 938V/10 Jd. Vista Alegre – Metrô Barra Funda

– 978T/10 Jd. Guarani – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: normal até R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

– 178A/10 Metrô Santana – Lapa

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. Clélia, Pça. Cornélia, R. Crasso, R. Coriolano, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, R. Pedro Machado, Av. Mário de Andrade, prosseguindo normal.

– N206/11 Metrô Santana – Metrô Vl. Madalena

Ida: normal até Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Sumaré, R. Aimberê, R. Bartira, R. Min. Ferreira Alves, Av. Pompéia, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

– 874T/10 Ipiranga – Lapa

Ida: normal até Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Clélia, Pça. Cornélia, R. Crasso, R. Coriolano, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Júnior, prosseguindo normal.

– 809U/10 Cid. Universitária – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Av. Antártica, Pça. Marrey Junior, Av. Sumaré, R. Aimberê, R. Bartira, R. Min. Ferreira Alves, Av. Pompéia, prosseguindo normal.

– 809U/21 Metrô Barra Funda – Metrô Vl. Madalena

Ida: normal até Av. Antártica, Pça. Marrey Junior, Av. Sumaré, R. Aimberê, R. Bartira, R. Min. Ferreira Alves, Av. Pompéia, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

– 856R/10 Lapa – Socorro

Ida: sem alteração.

Volta: normal até R. Cayowaa, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Junior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

– 8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a R. Clélia, Pça. Cornélia, R. Crasso, R. Coriolano, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

– 875H/10 Term. Lapa – Metrô Vl. Mariana

Ida: normal até a R. Clélia, Pça. Cornélia, R. Crasso, R. Coriolano, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, prosseguindo normal.

Volta: normal até Pça. Marrey Junior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, R. Carlos Vicari, prosseguindo normal.

– 877T/10 Vl. Anastácio – Metrô Paraíso

Ida: normal até a R. Clélia, R. Dr. Augusto de Miranda, R. Pe, Chico, R. João Ramalho, R. Cayowaá, R. Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Pça. Tomás Morus, Av. Francisco Matarazzo, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

– 748R/10 Jd. João XXIII – Metrô Barra Funda

Ida: normal até R. Clélia, Vd. Pompéia, Av. Pompéia, Av. Nicolas Bôer, Av. Mq. de São Vicente, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, Av. Dr. Abrahão Ribeiro, Pça. David Raw, Vd. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, Metrô Barra Funda.

Volta: sem alteração.

– 8252/10 Metrô Barra Funda – Lapa

Sentido Único: normal até Av. Antártica, Pça. Marrey Junior, Av. Sumaré, R. Aimberê, R. Bartira, R. Min. Ferreira Alves, Av. Pompéia, prosseguindo normal.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte