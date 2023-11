Prefeitura de Porto Alegre (RS) abre edital para empresas realizarem manutenção e limpeza em abrigos de corredores de ônibus

Sessão pública estará aberta para propostas em 8 de dezembro

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Prefeitura de Porto Alegre (RS) publicou no Diário Oficial do município um edital de empresa para a prestação de serviços de manutenção e limpeza de abrigos de corredores de ônibus do sistema de transporte público.

Interessados deverão apresentar as propostas na sessão pública que será realizada em 8 de dezembro, às 10h, no site.

Os locais previstos para as manutenções são nas estações de ônibus dos corredores exclusivos. O mapa com a localização de todos os corredores em questão está disponível no Portal de Transparência da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), na página do Observatório de Mobilidade.

Todos os serviços que deverão ser prestados estão listados no portal da prefeitura.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte