Prefeitura de Imperatriz (MA) realiza fiscalização em ônibus do transporte público

Na manhã da última sexta-feira, 24 de novembro, houve uma nova etapa do processo de fiscalização do serviço prestado pela empresa detentora da concessão para o transporte coletivo de passageiros em Imperatriz, no Maranhão.

Os agentes da prefeitura analisaram a situação dos pneus, sistema luminoso interno e externo, catracas, bancos, pisos, janelas e demais componentes.

“Serão inseridos no sistema, ônibus mais novos para garantir qualidade e conforto para os usuários. A Setran irá monitorar todos os ônibus na central de vídeo monitoramento, pois todos eles possuem GPS”, disse o secretário de Trânsito, Leandro Braga.

De acordo com a prefeitura, a empresa é notificada caso sejam observadas irregularidades nos coletivos, tendo então um novo prazo para regularizar os mesmos, e na sequência passando por uma nova vistoria.

