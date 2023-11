Partida entre América-MG x Flamengo, em Uberlândia (MG), neste domingo (26), terá linhas de ônibus especiais e interdições no entorno do estádio

Medidas são para garantir acesso seguro ao local da partida

MICHELLE SOUZA

O Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), vai sediar no próximo domingo, 26 de novembro de 2023, a partir das 18h30, o jogo entre América-MG e Flamengo, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de casa cheia, por isso, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) definiu interdições e linhas de ônibus especiais para garantir acesso seguro ao local.

Confira as mudanças:

A partir da meia-noite de domingo será feita a interdição do estacionamento ao longo da avenida Anselmo Alves dos Santos desde a rotatória com a rua José Roberto Migliorini, sentido centro, até a rua José Carrijo.

Os portões do estádio estarão abertos a partir das 16h30 e a solicitação é para que os torcedores cheguem, no mínimo, com 1 hora de antecedência.

A partir das 17h todos os retornos próximos ao estádio serão interditados.

No domingo (26), o acesso ao Mundo da Criança (Parque do Sabiá), pela rua José Roberto Migliorini, será feito exclusivamente a pé.

A recomendação é de que os torcedores utilizem transporte público, por aplicativo ou táxi.

Ônibus extras

A Settran vai disponibilizar seis ônibus extras com embarque na Plataforma D, no Terminal Central, a partir das 15h. A linha regular do Sistema Integrado de Transporte (SIT) – A105 (Santa Mônica-Terminal Central) – atenderá ao evento com veículos operando normalmente. Após o jogo, as mesmas linhas farão o itinerário Estádio/Terminal Central com embarque pela avenida Anselmo Alves dos Santos.

