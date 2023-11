Manutenções programadas alteram circulação dos trens das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda neste domingo (26)

Equipes trabalham na troca de trilhos e dormentes e aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização

ARTHUR FERRARI

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação dos trens das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, realiza manutenções programadas nos dois serviços neste domingo, 26 de novembro de 2023.

De acordo com a empresa, na linha 8, das 4h às 0h, os intervalos serão de 15 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi, enquanto na linha 9, das 4h à 0h, os intervalos serão de 22 minutos no trecho entre Osasco e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

Os serviços, parte do plano de modernização das linhas, têm sido intensificados fora dos horários de picos, e neste final de semana são para a troca de trilhos e dormentes e aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte