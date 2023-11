Louveira (SP) mantém tarifa a R$ 2,00 no cartão cidadão e registra aumento de 40% nos passageiros no período de quatro anos

Primeiro semestre de 2023 contou com 312 mil usuários no transporte coletivo

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Ao não acatar a solicitação de aumento da tarifa de ônibus na cidade, a Prefeitura de Louveira (SP) manteve a R$ 2,00 o valor da passagem para os moradores com cartão cidadão, e reajustou para R$ 6,00 para aqueles que não residem no município e não possuem o cartão citado.

Apenas no primeiro semestre deste ano, foram registrados 312 mil passageiros no sistema de transporte coletivo entre janeiro e junho. O número representa um aumento de cerca de 40% em relação ao período da pandemia do coronavírus em 2019.

Atualmente, os ônibus contam com ar-condicionado, carregador de celular por USB, wi-fi e integração com aplicativo que permite acompanhar online o percurso, além de elevadores para pessoas que utilizam cadeira de rodas.

