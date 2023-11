Linha 11-Coral da CPTM tem maiores intervalos e muitas queixas de passageiros neste sábado (25)

De acordo com companhia, são realizadas obras e manutenções; No domingo (26), haverá interdição de trecho

ADAMO BAZANI

Passageiros da linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) enfrentam dificuldades na manhã deste sábado, 25 de novembro de 2023.

Os relatos são de demora e lotação acima do normal para o horário, com reclamações pelos canais de contato do Diário do Transporte e em redes sociais.

O Diário do Transporte procurou a CPTM que informou que o motivo é a realização de obras e serviços de manutenção.

Neste sábado, a linha 11-Coral tem maior intervalo – média de 13 minutos – entre os trens

Não há ônibus da operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) para dar apoio e a alternativa para os passageiros é utilizar a Linha 3-Vermelha do Metrô.

DOMINGO:

E neste domingo, 26 de novembro de 2023, o passageiro deve estar mais atento ainda.

Na Linha 11-Coral, durante toda a operação comercial de domingo, haverá uma interdição no trecho entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera.

Os passageiros que utilizam o trecho interditado serão direcionados para Linha 3-Vermelha do Metrô. Também não haverá ônibus da Operação PAESE.

Segundo a CPTM. as interdições serão necessárias para os trabalhos de desvio da via da Linha 11-Coral, possibilitando a construção da futura estação da CPTM que fará parte do complexo Penha, dentro da ampliação da Linha 2-Verde.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes