Gontijo e Gold se posicionam oficialmente sobre batida entre seus ônibus que resultou em mortes e várias pessoas feridas neste sábado (25) em Minas Gerais

Colisão deixou três mortos e mais de 30 feridos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na madrugada deste sábado, 25 de novembro de 2023, um ônibus da Gontijo atingiu outro coletivo da Gold Turismo e Fretamento no km 834 da Rodovia Fernão Dias, próximo a São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas Gerais.

O acidente resultou na morte de três pessoas e mais de 30 feridos. Daquelas que não resistiram aos ferimentos, uma teve o óbito declarado no local, outra quando ainda seguia rumo ao Hospital Samuel Libânio, e mais pessoas perderam a vida em hospitais.

Confira a nota emitida pela Gold Turismo e Fretamento sobre o acidente:

“A Gold estava realizando um fretamento com retorno de BH a Sorocaba na data de ontem, onde um ônibus da Viação Gontijo colidiu na traseira do veículo da Gold Turismo. O ônibus transportava 41 passageiros, onde 7 passageiros foram encaminhados para atendimento no Hospital Samuel Libânio. Até o momento, dois passageiros foram liberados, dois foram a óbito e dois se encontram internados sem risco de vida. A empresa lamenta o ocorrido e esteve o tempo todo no local do acidente e no hospital, dando todo o suporte necessário.”

Veja também o posicionamento da Gontijo referente o ocorrido:

“Um ônibus da Gontijo trafegava na Rodovia Fernão Dias, próximo a Pouso Alegre, quando se deparou com um ônibus de turismo parado no acostamento, mas com parte do veículo dentro da pista. Sem conseguir se desviar completamente, colidiu com o mesmo. Infelizmente, o acidente causou a morte de uma passageira da Gontijo e 4 dos 25 passageiros estão em hospital de Pouso Alegre, passando por atendimento. Outros 12 que também passaram pelo hospital já foram liberados e foram levados para o posto de parada, onde receberam alimentação e escolheram se voltariam para Belo Horizonte ou seguiriam para São Paulo em veículos da empresa, que já tem equipe no local atendendo e acompanhando seus clientes e familiares. Os outros 8 passageiros preferiram seguir viagem imediatamente, em ônibus da empresa que passaram pelo local.”

Pela manhã, o Diário do Transporte já trazia a informação:

