Estudantes de Fortaleza (CE) que farão prova do IFCE neste domingo (26) têm direito à ônibus gratuitos

Candidatos terão direito a duas passagens entre 6h e 15h; ônibus extras aumentam frota em operação

Na última sexta-feira (24), o prefeito de Fortaleza (CE), José Sarto, sancionou uma lei que visa facilitar o deslocamento dos estudantes que realizarão a prova do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) neste domingo, 26 de novemrbo de 2023. A medida garante a gratuidade no transporte público municipal para os candidatos, oferecendo duas passagens gratuitas das 6h às 15h.

Para utilizar o benefício os estudantes deven passar a carteirinha no validador para que a gratuidade seja automaticamente contabilizada.

Além da isenção de custos, a Prefeitura reforçará a frota de ônibus no domingo, disponibilizando dez veículos reservas para facilitar o deslocamento dos candidatos. Esses ônibus estarão distribuídos estrategicamente em diferentes terminais da cidade: dois na Parangaba, dois no Papicu, dois no Antônio Bezerra, dois no Siqueira e dois em Messejana.

Os veículos reservas se juntarão à frota regular que já opera aos domingos, aumentando a disponibilidade de transporte público para os estudantes participantes do exame do IFCE.

De acordo com a prefeitura, a medida visa assegurar uma maior facilidade de deslocamento para os estudantes no dia da prova, promovendo condições ideais para a participação.

