BBF 2023 – Campinas: Veja alguns ônibus que são destaques em mais uma edição neste ano

Evento já tinha sido realizado em Barueri na Grande São Paulo em 2023

ADAMO BAZANI

FOTOS JOSÉ EUVILÁSIO SALES

Mais uma vez neste ano, apaixonados por ônibus se reuniram na segunda edição de 2023 da BBF (BusBrasil Fest), que expõe modelos de diversas épocas.

O encontro ocorre em Campinas, interior paulista, neste sábado e domingo, 25 e 26 de novembro de 2023.

Há três meses, em 26 de agosto de 2023, já tinha sido realiada uma edição da BBF, mas na cidade de Barueri, na Grande São Paulo.

Barueri e Campinas têm sediado o encontro habitualmente, depois de a exposição deixar de ser realizada na capital paulista como era de costume.

Nesta edição da cidade do interior paulista, o público teve a oportunidade de ver modelos de ônibus antigos restaurados de forma inédita e rever os outros que já vem sendo exibidos nos eventos.

Foi mais uma oportunidade de ter contato com a história não apenas destes veículos, mas das regiões onde prestaram serviços.

Também são expostos modelos atuais, o que acaba deixando o encontro com uma característica de linha do tempo, uma vez que mostra os veículos mais antigos e simples, projetados para épocas com pouca infraestrutura que exigiam robustez, até os atuais, com mais tecnologias voltadas ao conforto, segurança e meio-ambiente, que revelam que os anseios da sociedade são diferentes ou possuem outras prioridades em relação a décadas.

A BBF é organizada pelo Portal do Ônibus e tem divulgação e apoio do Diário do Transporte.

A organização tem homenageado nas edições empresários de ônibus que possuem longa atuação no setor.

Na edição de Campinas, neste ano de 2023, os organizadores decidiram fazer uma homenagem ao empresário português Belarmino de Ascenção Marta, de 87 anos, que atua em diversas localidades, entre as quais a região de Campinas com diferentes empresas, e na capital paulista, com a Sambaíba Transportes Urbanos.

A Sambaíba, que possui uma das maiores frotas de ônibus da cidade de São Paulo, com cerca de 1,2 mil coletivos, tem raízes na Viação Brasil Luxo, da zona norte, que foi criada por Belarmino e o cunhado, no ano de 1961, com 11 ônibus apenas. Belarmino chegou ao Brasil em 1952.

O Grupo Belarmino expôs 21 ônibus no evento que contou na edição Campinas 2023 com outras empresas e colecionadores particulares.

Também foi homenageado no evento o colecionador e o pesquisador George André Savy.

Técnico em Administração e Meio Ambiente, Savy também foi reconhecido por registrar a memória dos transportes coletivos, em especial de Jundiaí e região, no interior paulista, mas também de outras localidades.

Em um dos ônibus expostos no evento, foi colocado um banner com o resumo da trajetória de Savy e, nas janelas, folhas com parte do acervo fotográfico que produziu em suas pesquisas e registros.

Como mostrou o Diário do Transporte, George André Savy lutava contra um câncer e morreu em 08 de março de 2023, com apenas 55 anos de idade.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/03/11/historia-uma-homenagem-a-george-andre-considerado-o-defensor-dos-transportes-publicos-e-do-meio-ambiente-em-jundiai-sp/

Veja alguns modelos que foram destaques na edição de 2023:

Adamo Bazani, jornalista epecializado em transportes