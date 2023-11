VÍDEO: Ônibus municipal e carro batem no Largo do Paissandú nesta sexta-feira (24)

Coletivo atendia linha 8600/10 – Terminal Pirituba/Largo do Paissandú

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta sexta-feira, 24 de novembro de 2023, um ônibus municipal colidiu com um carro, modelo Hyundai HB20, na região do Largo do Paissandú, centro de São Paulo (SP).

O coletivo possui o prefixo 1 1058 e atendia a linha 8600/10 – Terminal Pirituba/Largo do Paissandú.

O Diário do Transporte contatou a SPTrans para mais informações sobre o ocorrido.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte