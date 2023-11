Usuários apontam falta de acessibilidade em ônibus e nas estações de transporte, em Belo Horizonte (MG)

Temas foram discutidos durante audiência pública na Câmara, nesta quinta (23)

MICHELLE SOUZA

Nesta quinta-feira, 23 de novembro de 2024, a pedido da vereadora Loíde Gonçalves (Pode), alguns parlamentares de Belo Horizonte participaram de uma audiência pública da Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços. Durante a discussão, a vereadora Loíde cobrou respostas da Prefeitura com relação as reclamações das pessoas com deficiência, que entendem não ter seu direito à acessibilidade devidamente atendido no sistema de transporte coletivo, e pediu informações quanto à possibilidade de ampliação do número de escadas rolantes na Estação de Integração São Gabriel e ainda questionou sobre o cumprimento dos dispositivos contratuais relativos à manutenção de escadas rolantes e elevadores, bem como a respeito das medidas tomadas quando a manutenção desses equipamentos não é devidamente realizada pelas empresas contratadas para esse fim.

Loíde Gonçalves também questionou a Prefeitura sobre o que considera como períodos excessivamente longos para que elevadores e escadas rolantes tenham a manutenção concluída. A parlamentar salienta que prazos extensos de manutenção corretiva prejudicam os passageiros, especialmente as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Em Belo Horizonte (MG), o sistema de transporte público conta com seis estações de integração, nas quais ocorre a ligação entre as linhas alimentadoras vindas de diversos bairros e as linhas do Move. Passageiros reclamam constantemente de elevadores e escadas rolantes que não funcionam nessas estações, prejudicando, em especial, o acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A falta de acessibilidade também se dá nos veículos, usuários também reclamaram de defeitos nos elevadores dos ônibus.

Durante a audiência, o vereador Fernando Luiz (PSD), cobrou planejamento e fiscalização para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e a qualidade dos serviços públicos. E o vereador Braulio Lara (Novo) defendeu que a segurança patrimonial fiscalize as estações e identifique os responsáveis por uso indevido e avarias nos equipamentos públicos, de modo a permitir a devida punição.

A Prefeitura recebeu durante a audiência, a sugestão de usar câmeras de vídeo para identificar os usuários que acionam indevidamente o botão de emergência que faz as escadas rolantes pararem de funcionar.

O representante da BHTrans, Odirley Santos, explicou que o contrato de manutenção preventiva e corretiva para escadas rolantes e elevadores em estações de integração estão em vigor, havendo, no mínimo, uma visita preventiva mensal de funcionários da empresa contratada para avaliação dos equipamentos e emissão de laudos e nos casos de defeitos nos equipamentos, as empresas têm até quatro horas para irem até a estação de integração. Sobre os defeitos apresentados nos elevadores, Odirley disse que o problema está relacionado ao desrespeito quanto ao número máximo de pessoas que o equipamento pode transportar, o elevador trava quando há excesso de passageiros e, por vezes, nesses casos, os usuários tentam arrombar a porta, danificando o equipamento. A BHTrans também afirma que nem sempre as peças necessárias para conserto dos elevadores estão prontamente disponíveis, sendo, portanto, necessário fabricá-las, o que leva tempo e faz com que o equipamento fique fora de operação até a conclusão dos ajustes.

Odirley Santos ainda disse que os problemas das escadas rolantes muitas vezes é causado porque que usuários acionam indevidamente o botão de emergência que faz com que o equipamento pare de funcionar. O uso recorrente e inadequado desses botões que param as escadas e diminui a vida útil das mesmas. Em relação às ações de segurança, Odirley Santos afirma que, além de os vigilantes estarem atentos à situação, a BHTrans já solicitou apoio da Guarda Municipal no sentido de garantir a proteção do patrimônio público nas estações.

A cadeirante e usuária do transporte coletivo, Tatiane Carvalho, cobrou que os ônibus com elevadores quebrados sejam retirados de operação. Hoje, uma plataforma elevatória com problema não faz com que o veículo seja recolhido, mas gera uma notificação. Segundo Anderson Leal, da BHTrans, para que o ônibus saia de circulação por conta de defeito no elevador serão necessárias mudanças na regulamentação do tema.

A Sumob (Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte) se comprometeu a trabalhar para que as fiscalizações sejam mais constantes e os serviços mais seguros e acessíveis a todos. Patricia Vianna, representante da Superintendência, disse que a autarquia vai atuar para aprimorar contratos e assegurar que as punições necessárias sejam aplicadas e as situações relacionadas aos elevadores de veículos e estações serão acompanhadas de perto pela Prefeitura.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte