Trem da SuperVia apresenta falha e ramal Belford Roxo opera com horários irregulares nesta sexta (24), no Rio de Janeiro

Problema ocorreu nas proximidades de Costa Barros; passageiros precisam fazer troca de composição na Estação Mercadão de Madureira

ARTHUR FERRARI

Uma falha em trem no sistema da SuperVia, no Rio de Janeiro, afeta a circulação de trens no ramal Belford Roxo na manhã desta sexta-feira, 24 de novembro de 2023.

De acordo com a concessionária, o problema, que aconteceu nas proximidades da Estação Costa Barros, causa irregularidade nos horários do serviço.

Os passageiros devem ficar atentos, pois algumas viagens necessitam troca de composição na Estação Mercadão de Madureira.

Equipes da SuperVia trabalham para regularizar o atendimento.

O Diário do Transporte procurou a SuperVia e aguarda.

