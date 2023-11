SuperVia terá trens extras para jogos do Brasileirão e divulga manutenções programadas para o fim de semana

Torcedores que forem ao Maracanã e ao Engenhão serão beneficiados pelas viagens extras

GUILHERME STRABELLI

A SuperVia, responsável pela operação dos trens urbanos no Rio de Janeiro, anunciou que irá oferecer trens extras para os torcedores que forem assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro deste fim de semana.

No sábado, 25 de novembro de 2023, será realizada a partida entre Fluminense e Coritiba no estádio do Maracanã. A partida tem início prevista para as 21h. Na volta para a casa, haverá viagens extras para Japeri, Santa Cruz e Saracuruna. Os trens partirão da estação Maracanã.

Já no domingo, 26 de novembro, Botafogo e Santos se enfrentam no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, às 16h. A SuperVia irá realizar uma viagem extra para Santa Cruz, uma para Japeri e uma no sentido Central do Brasil. Os trens partirão da estação Olímpica do Engenho de Dentro.

Para irem aos jogos, a empresa diz que os torcedores poderão utilizar normalmente os trens da grade.

Manutenções do fim de semana

Além de confirmar os trens extras, a SuperVia divulgou as manutenções que estão programadas para o fim de semana. No sábado estão previstas duas manutenções nos ramais Santa Cruz e Japeri. Já no domingo, a empresa divulgou que devem ser realizadas cinco obras de manutenção.

Veja a lista de manutenções:

Sábado (25/11)

– Ramal Santa Cruz: Das 10h às 19h, haverá serviço de manutenção programada da rede aérea entre as estações Bangu e Santíssimo.

– Ramal Japeri: Das 10h às 19h, haverá serviço de manutenção programada da rede aérea entre as estações Nova Iguaçu e Comendador Soares.

Domingo (26/11)

– Ramal Santa Cruz: Das 9h às 18h, haverá serviço de manutenção programada da linha férrea entre as estações Guilherme da Silveira e Bangu.

– Ramal Deodoro: Das 10h às 19h, haverá serviço de manutenção programada da rede aérea entre as estações Mangueira e Olímpica do Engenho de Dentro.

– Ramal Japeri: Das 10h às 19h, haverá serviço de manutenção programada da rede aérea entre as estações Anchieta e Mesquita.

– Ramal Belford Roxo: Das 10h às 17h, haverá serviço de sanificação entre as estações Triagem e Mercadão de Madureira. Neste período, os passageiros vão precisar realizar troca de composição na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até os terminais.

– Ramal Saracuruna: Haverá manutenção programada da linha férrea em todo o trecho da extensão Gramacho – Saracuruna. Por isso, não haverá viagens comerciais durante todo o horário de funcionamento. Ou seja, a circulação no ramal ficará somente no trecho entre Central do Brasil e Gramacho. Também não haverá operação dos ramais Vila Inhomirim (Piabetá) e Guapimirim. Os clientes estão sendo avisados pelos canais de divulgação da concessionária há um mês. A operação comercial será normalizada na segunda-feira (27/11).

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte