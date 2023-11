Rio Ônibus lança página com informações dos atos de vandalismo no transporte coletivo do Rio de Janeiro

Criminosos causaram prejuízo financeiro mensal de mais de R$ 2 milhões nos ônibus do município

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O Rio Ônibus, Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro, lançou uma nova página em seu site que reúne múltiplos dados sobre a onda de vandalismos que tem atingido o transporte coletivo do estado.

Com um prejuízo financeiro mensal que ultrapassa os R$ 2 milhões, mais de dois mil ônibus já foram vandalizados, cerca de 135 sequestrados para serem utilizados como barricadas e 25 incendiados somente este ano.

O tempo médio para reposição de um ônibus é de 180 dias.

“Os ônibus transportam mais de 70% daqueles que dependem do transporte público no município do Rio. São estudantes, professores, enfermeiros, trabalhadores, que não podem ficar à mercê do crime. Não restam mais dúvidas de que é preciso agir. Por isso, o Rio Ônibus está empenhado em informar à população e às autoridades competentes, para que possamos juntos, trabalhar por uma cidade mais segura”, declarou João Gouveia, presidente do Rio Ônibus.

O sindicato irá repassar folhetos com informações para os usuários do transporte coletivo nos pontos de maior incidência dos ataques.

A nova página está disponível pelo seguinte link: https://rioonibus.com/vandalismo/.

