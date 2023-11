Rio de Janeiro: Trens da SuperVia com destino à Santa Cruz não param na Estação Benjamim do Monte após falha no sistema de sinalização nesta sexta (24)

Passageiros devem desembarcar em Inhoaíba e seguir no sentido contrário

ARTHUR FERRARI

Os passageiros dos trens urbanos do Rio de Janeiro, operados pela SuperVia, enfrentam dificuldade na manhã desta sexta-feira, 24 de novembro de 2023.

De acordo com a concessionária, uma falha no sistema de sinalização impossibilita a parada de trens com destino à Santa Cruz na Estação Benjamim do Monte.

A alternativa para os passageiros é desembarcar em Inhoaíba e embarcar nos trens paradores com sentido à Central.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte