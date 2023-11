Prefeitura do Rio de Janeiro monta esquema de trânsito para corrida no Corcovado neste sábado (25)

Vias dos bairros Cosme Velho, Santa Teresa e Alto da Boa Vista serão interditadas durante o evento

GUILHERME STRABELLI

A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que os bairros do Cosme Velho, Santa Teresa e Alto da Boa Vista terão intervenções no trânsito neste sábado, 25 de novembro de 2023. O motivo das alterações é o evento Uphill Marathon Corcovado, que acontecerá das 15h às 21h.

Ao todo, serão realizadas três modalidades: de 5 km, 10 km e 21 km. A largada das modalidades de 10 km e 21 km serão na Ladeira do Ascurra Às 16h. Já para a prova de 5 km, a largada será no Heliponto do Mirante Dona Marta, às 16h30. Em todos os percursos, a prova acabará no Cristo Redentor.

Com exceção do trecho dentro do Parque Nacional da Tijuca, o percurso será feito em meia pista, para viabilizar a entrada e saída de moradores e veículos de emergência. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes e a CET-Rio, o acesso principal do Hospital Adventista Silvestre pela Ladeira dos Guararapes não será afetado.

Ao todo, a operação de trânsito terá 50 pessoas, incluindo agentes da CET-Rio, Guarda Municipal e apoiadores. A Prefeitura recomenda que os motoristas busquem rotas alternativas e evitem passar pela região que receberá o evento, já que o trânsito será impactado.

A previsão é de que todas as vias estejam liberadas a partir das 21h.

Confira as vias que serão interditadas a partir das 15h30:

– Ladeira do Ascurra, no trecho entre a Rua Tobias do Amaral e a Ladeira dos Guararapes, até aproximadamente 17h

– Estrada das Paineiras, toda extensão, até aproximadamente 18h

– Estrada Mirante Dona Marta, toda extensão, até aproximadamente 18h

– Rua Almirante Alexandrino, no trecho entre a Ladeira dos Guararapes e a Estrada Dom Joaquim Mamede, até aproximadamente 17h

– Estrada Dom Joaquim Mamede, toda extensão, até aproximadamente 18h

– Estrada do Sumaré, entre a Estrada Dom Joaquim Mamede e a Estrada do Redentor, até aproximadamente 19h

– Estrada do Redentor, entre a Estrada do Sumaré e a Estrada do Corcovado, até aproximadamente 20h

– Estrada do Corcovado, toda extensão, até aproximadamente 20h

Linhas de ônibus alteradas:

Em função da interdição da Rua Almirante Alexandrino, as linhas 006, 007 e 507 irão operar em “caráter circular”, retornando na altura da Rua Gomes Lopes, entre as 15h30 e as 17h.

Deste ponto em diante, a produção do evento disponibilizará um transporte gratuito que realizará o traslado do ponto final temporário até o ponto final no Silvestre.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte