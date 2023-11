Por causa de greve de Metrô e CPTM, Governo de São Paulo muda datas do Provão Paulista

Paralisação contra possíveis privatizações e concessões de linhas públicas foi anunciada pelos sindicatos para ocorrer na terça-feira, 28 de novembro de 2023

ADAMO BAZANI

Em decorrência da possível greve de funcionários públicos do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), marcada para ocorrer na terça-feira, 28 de novembro de 2023, o Governo de São Paulo decidiu mudar as datas do “Provão Paulista”.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (24) pela secretaria da Educação.

Metroviários, ferroviários e funcionalismo de outros setores, como Sabesp, educação, saúde e Fundação CASA, anunciaram a greve unificada contra possíveis concessões e privatizações na gestão do governador Tarcísio de Freitas.

Segundo o novo cronograma da secretaria da Educação, os alunos da 3ª série do ensino médio, que fariam o Provão Paulista nos dias 28 e 29, agora participarão nos dias 29 e 30 de novembro, quarta e quinta-feira, respectivamente.

Estudantes da 1ª e 2ª séries, com prova agendada originalmente para os dias 30 de novembro (quinta) e 1º de dezembro (sexta), tiveram os testes transferidos para os dias 1º (sexta) e 4 de dezembro (segunda).

Em torno de 1,2 milhão de estudantes estavam inscritos para a prova do dia 28 de novembro.

O Provão Paulista permite acesso mais facilitado de alunos a universidades públicas.

Entre os estudantes que terão a data de prova trocada, estão cerca de 1.7 mil alunos de outros estados e de fora da rede estadual que agora terão de arcar com novos custos em razão da greve, segundo o Governo de São Paulo.

Em nota, a gestão estadual considerou a greve abusiva por não ter um motivo trabalhista como reajustes salariais e de benefícios, mas por, ainda de acordo com o Governo de São Paulo, ter motivações políticas

A paralisação marcada para a próxima terça-feira (28) é motivada por interesses exclusivamente políticos, já que a pauta principal dos sindicatos não é ligada a causas trabalhistas. A irresponsabilidade e a inconsequência dos grevistas prejudicam diretamente 1,2 milhão de estudantes inscritos para as provas que começariam justamente no dia 28. Entre eles, cerca de 1.7 mil alunos de outros estados e de fora da rede estadual que agora terão de arcar com novos custos em razão da greve.

A Secretaria da Educação reforça que lamenta a decisão, mas que a solução encontrada tem por objetivo não prejudicar os estudantes da rede estadual, que em sua maioria dependem do transporte público. Todos os alunos inscritos no Provão Paulista, inclusive os que vierem de outros municípios e estados para a capital, deverão seguir as novas datas estipuladas para a realização das provas.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes